NEHEIM. VOSSWINKEL. In den letzten Jahren ist der Verwaltungsaufwand für die Pastoralverbünde und Pastoralen Räume stetig gestiegen. Neben den größeren regionalen Räumen gibt es immer mehr gesetzliche Regelungen und Vorgaben. Diese machen die administrativen Aufgaben für die leitenden Pfarrer und Kirchenvorstände in den Kirchengemeinden nicht nur inhaltlich anspruchsvoller, auch die Ressource „Zeit“ wird durch diese wachsenden Herausforderungen immer stärker in Anspruch genommen.

Den Teams vor Ort bleibt immer weniger Zeit für seelsorgliche Arbeit. Das gilt auch für den Pastoralen Raum Neheim und Voßwinkel. Ab dem 1. Januar wird Ann-Christin Hupe als Verwaltungsleitung das Seelsorgeteam und Kirchenvorstand in der administrativen Arbeit entlasten. Als wichtiges Scharnier zwischen der Gemeinde und dem Gemeindeverband als Kirchenverwaltung übernimmt sie damit viel Verantwortung und zeichnet unter anderem für den Haushalt und die Personalführung vor Ort mit verantwortlich.

„Dieser neue Beruf ist Teil eines Veränderungsprozesses, der in den Kirchengemeinden und in der Kirchenverwaltung vor sich geht und immer, wenn sich gewohnte Strukturen und Entscheidungswege ändern, ist ‚Vertrauen‘ die beste Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich habe schon heute in meiner Rolle als Außendienstmitarbeiterin das Gefühl, dass mir alle Beteiligten dieses Vertrauen entgegenbringen“, ist sich Ann-Christin Hupe sicher.

Die Ziele und die Arbeit der Kirchengemeinde im Pastoralen Raum Neheim und Voßwinkel kommt den Vorstellungen von Ann-Christin Hupe sehr entgegen: „Der Mensch steht hier im Mittelpunkt“, betont sie. Damit das auch in der Zukunft so bleibt und Seelsorger und Kirchenvorstand künftig wieder mehr Zeit für ihre Kernaufgaben und die Menschen haben, will sie mit ihrem Engagement und ihrer Kompetenz sorgen. „Ich freue mich darauf, mich gemeinsam mit Pfarrer Jung, dem Pastoralteam, dem Kirchenvorstand, den Pfarrsekretärinnen, allen Angestellten der Pfarrei, sowie mit den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für die Kirchengemeinde einzusetzen und eine Basis dafür zu ermöglichen, dass wir unsere Werte und unseren Glauben vermitteln und vorleben können.“