Am heutigen Montag, 1. Februar, bietet die Agnes-Wenke-Schule um 19 Uhr eine Videokonferenz als Ersatz für den ausgefallenen Tag der offenen Tür an. Der Link zu der Konferenz ist der Homepage - www.agnes-wenke-sekundarschule.de - veröffentlicht.



Dieses digitale Angebot bietet die Möglichkeit die Agnes-Wenke-Schule mit all ihren Facetten und Möglichkeiten kennenzulernen. Welche Bildungsgänge werden durch eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens abgebildet? Welcher Abschluss vom Hauptschulabschluss bis zur Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk und der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe kann wie erworben werden? Wie sieht der konkrete Unterricht an der Agnes-Wenke Schule aus? Was beinhaltet das zugrundeliegende pädagogische Konzept? Welche Fremdsprachenangebote macht die Schule? …? Zu diesen und ähnlichen Inhalten wird informiert.

Fragen und Antworten im Chat

Eltern und Schüler haben die Möglichkeit über eine Chat-Funktion Fragen zu stellen. Die Videokonferenz ist eine Gelegenheit, sich ein genaues Bild von dem modernen Raumkonzept und der Ausstattung unserer Schule zu machen. Das Schulleitungsteam liefert grundsätzliche Informationen über die Agnes-Wenke-Schule als eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens. Die Schule hofft auf eine rege Beteiligung - Eltern sollen bei der wichtigen Entscheidung der Schulwahl unterstützen werden.