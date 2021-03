Trotz anhaltendem Lockdown hat das Kinder- und Jugendzentrum Neheim ein kleines Osterferienprogramm organisiert.

Die Aktionen sind so gedacht, dass sich jeder Teilnehmer in der Woche vor den Ferien ein für sich zugeschnittenes Materialpaket gegen eine Teilnehmergebühr abholen kann. Die Aktionen finden dann gemeinsam online via Videokonferenz (kostenfreies System ohne Download) statt. Sollten bis dahin Angebote für Kleingruppen wieder erlaubt sein, werden einzelne Aktionen eventuell auch ins KiJu verlegt. Aktuell geht das Team aber nicht davon aus.

Das Angebot

Mit im Angebot sind ein Malworkshop "Das verpeilte Huhn Gisela" mit der Künstlerin Elke Frommhold, Osterkörbchen basteln, ein Escape-Spiel, Osterbrunch mit Bastelaktion, Frühlings-Tabu-Spiel spielen und Blumentöpfe aus Tetra-Packs herstellen, Minispiel-Olympiade, eine Osterschnitzeljagd mit der App "Actionbound" und Schokomuffins backen.

Anmeldungen

Anmeldungen sind ab sofort via WhatsApp, Telefon oder Mail möglich. Das gesamte Programm, sowie tägliche Tipps gegen Langeweile, sind auf den SocialMedia Kanälen des KiJus und auf der Homepage www.kiju-neheim.de zu finden.