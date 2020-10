Die Bauarbeiten in der Möhnestraße im Bereich der Firma Herbrügger/Ernst-König-Straße in Neheim sind weitgehend abgeschlossen und die Straße ist wieder in beiden Richtungen freigegeben. In den kommenden Tagen kommt es noch zu leichten Verkehrsbehinderungen durch Arbeiten in den Randbereichen. Ab Montag, 2. November, startet der zweite Bauabschnitt im Trilux-Parkhaus.

Für Miteigentümer und Dauerparker bedeutet dies, dass ab Montag die Zufahrt und Ausfahrt nun für einige Wochen nur über die offizielle Einfahrt möglich ist. Hierzu wird die Ampelanlage umgestellt und regelt die Verkehrsströme wie bisher schon gewohnt. Zudem bitten die Stadtwerke Arnsberg darum, die Autos in den unteren Etagen 1, 1a, 2 und 2a zu parken. Für alle, die ihr Auto auf den oberen Ebenen 4, 4a, 5 und 5a geparkt haben und am Wochenende das Fahrzeug nicht bewegen, besteht die Möglichkeit, ihr Auto am Montag von 6-10 Uhr umzuparken. Die Stadtwerke Arnsberg bedanken sich für die Mithilfe und bitten um Verständnis.