Bei der Deutschen Nachwuchsmeisterschaft im hessischen Geldern ist der Titel in der U17 Klasse vergeben worden. Nach einem Blitzstart in der Qualifikation sicherte sicher Allrounder Jonathan Rottmann vom RC Victoria Neheim die „Pole-Position“ und startete vom ersten Platz aus in die nationale Cross Country Meisterschaft.

Hier entwickelte sich ein verbissenes Rennen um die Medaillen. Am Ende musste sich Rottmann nur dem amtierenden Straßenmeister Emil Herzog (Wangen) und Paul Schehl (Untermünkheim) geschlagen geben. Damit unterstrich die heimische Nachwuchshoffnung sein Talent und hat einmal mehr bewiesen, dass er zur deutschen Spitze gehört. In der zurückliegenden Saison hat Jonathan Rottmann nicht weniger als 7 Siege und 17 Platzierungen auf Bahn, Straße und im Gelände eingefahren. Altersbedingt wechselt der Plettenberger in der Saison 2021 in die Junioren Klasse.