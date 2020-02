Die Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Neheim e.V. startet am Samstag, 8. Februar, um 19.31 Uhr mit ihrer „Großen Prunksitzung 2020“ in der Herdringer Gemeinschaftshalle in die heiße Phase der laufenden Session. Getreu dem aktuellen Motto wollen Präsidentin Gertrud Franke und Vize Nina Werner Frohsinn verbreiten.

Zur Seite steht ihnen das Prinzenpaar Walli I. & Dieter I. Mit von der Partie werden neben den eigenen Akteuren auch auswärtige Künstler sein. Auf der Bühne werden die Tanzgarden der Gesellschaft mit verschiedenen Schau- und Gardetänzen zu sehen sein. Ein Zwiegespräch zwischen dem traditionellen Bacchus und der jungen Büttrednerin Mirenda wird die Narren begeistern. Heimvorteil für das Team der Freilichtbühne Herdringen: Sie werden das Publikum gekonnt unterhalten.

Standup-Comedy und Karnevalslieder



Die Pömpelgarde der kornblumenblauen Karnevalisten aus Menden wird alle in ihren Bann ziehen. „Jeder Auftritt ein Unikat!“ – das verspricht der Kabarettist Christoph Brüske mit seiner Standup-Comedy. Es ist kein Puppentheater, sondern ein akrobatische Höchstleistungen, Muppets auf Extasy, mit denen die „Dolls Company“ das Publikum von den Sitzen reißen wird. Auch Karnevalslieder dürfen nicht fehlen… die Fanfaren von Kolping Lendringsen werden in der Halle erschallen und DJ „Eifelfetz“ sorgt für die musikalische Untermalung und wird anschließend bis in die frühen Morgenstunden zum Tanz auflegen. Bei Präsidentin Gertrud Franke können noch Karten bestellt werden( Tel. 02935/ 2306 oder praesidentin@blauweiss-neheim.de).

Kinderkarneval mit Superhelden



Tags darauf, am 9. Februar 2020, werden Dana II. und Raphael I., das Neheimer Kinder-Prinzenpaar, mit den jungen Narren feiern. Ab 15.00 Uhr sind diese ebenfalls in die Herdringer Gemeinschaftshalle eingeladen. Hier treffen sich bunt kostümierte Superhelden wie Captain America und Spiderman, Batman und Catwoman, aber auch Elsa und Olaf, Tiger und Vampire mit ihren Eltern und Großeltern zum Familienprogramm mit „Pompitz“, Kinder-Disco und Luftballontieren. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro pro Person. Zu den Veranstaltungen sind alle Narren und Jecken willkommen.