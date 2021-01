NEHEIM. Da durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr auch die Sternsinger-Aktion nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann, die Hilfen für die Bedürftigen aber nötiger sind denn je, hat sich der Familienkreis St. Franziskus in Müggenberg-Rusch, der seit vielen Jahren die Sternsingeraktion organisiert und durchführt, ein neues Format überlegt.

Vieles ist aufgrund der Pandemie nicht möglich. Auch der Aussendungsgottesdienst am Morgen des Aktionstages am 10. Januar kann nicht in der der bekannten Form stattfinden. Dennoch warten viele Kinder in den Ländern, die von der Sternsingeraktion profitieren, besonders in diesem Jahr auf die finanzielle Unterstützung. Die Pandemie hat die Spendenaufkommen in einigen Bereichen stark zurückgehen lassen. Mit seinem Einsatz will der Familienkreis St. Franziskus deshalb versuchen, mit der Hilfe der Kinder zumindest einen Teil der üblichen Summen zu sammeln.

Da die Kinder nicht in die Haushalte gehen dürfen, um das Geld einzusammeln, werden die Neheimer gebeten, ihre Spende für das Projekt Miramar (die Schule der Ursulinen in Peru) zu bringen. Eine Gruppe Sternsinger erwartet sie am Dienstag, 10. Januar, in der Zeit von 10.30 bis 17 Uhr vor oder in der St. Franziskuskirche. Die Kinder werden ihren Text vortragen und den Bürgern den Segen übergeben.

Sollte ein Besuch nicht möglich sein, so kann das Geld auch auf das Konto der Messdiener St. Franziskus (IBAN DE47 4666 0022 1515 3480 05) überwiesen werden. Von dort werden dann alle Spenden geschlossen an das Gemeindekonto, zur Überweisung nach Peru weitergeleitet.