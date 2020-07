Jägerverein Neheim veranstaltet Malwettbewerb für Kinder

Den Festzug anschauen, Karussell fahren, Quadrille tanzen, Zuckerwatte essen, den Stern abwerfen und Königin bzw. König werden – für Kinder gibt auf dem Neheimer Jägerfest viel zu sehen und zu erleben. Leider kann das aber wegen der Corona-Pandemie erst wieder im nächsten Jahr stattfinden. Damit die Wartezeit bis dahin nicht zu lang wird, haben sich die Neheimer Jäger eine ganz besondere Aktion für alle Kinder überlegt: Unter dem Motto „Ich male mir mein Jägerfest“ veranstaltet der Verein einen Malwettbewerb.



Teilnehmen können alle Kinder bis 11 Jahre. Bei den Bildern können sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Vielleicht etwas, das sie auf dem Jägerfest schon einmal erlebt haben? Oder besonders gerne mögen? Oder sich für das nächste Jahr wünschen? Ob mit Buntstiften, Wasser- oder Fingerfarben – alles ist erlaubt. Einzige Voraussetzung: Das Motiv muss etwas mit dem Jägerfest zu tun haben.

Abgabeschluss: 13. August



Die fertigen Bilder werden in der Neheimer Marienapotheke entgegengenommen. Abgabeschluss ist der 13. August 2020. Die Gewinner erwarten attraktive Preise, unter anderem Neheimer Shopping Cards im Wert von bis zu 50 Euro, Puzzles, Malkästen und sogar einzigartige, handgefertigte Kinderkompanie-Figuren. Vergeben werden jeweils die Plätze eins bis drei in den Kategorien 0 bis 5, 6 bis 8 und 9 bis 11 Jahren. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 15. August um 17 Uhr. Weitere Informationen gibt´s unter www.jaegerverein-neheim.de.