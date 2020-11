Ab sofort präsentiert der Jägerverein Neheim die "Jäger-Märchenonkels": Die erzählen Märchen - und zwar per Video.



"Es war einmal eine Zeit, in der konnten Kinder ihre Großeltern nicht besuchen. Dabei las doch der Opa seinen Enkeln immer so gerne Geschichten aus dem großen Märchenbuch vor. Und weil auch die Kinder Opas Märchenstunde so vermissten, hatte der Großvater eine Idee: Fortan las er seinen Enkelkindern die Geschichten über sein Smartphone per Videochat vor. Und alle lebten glücklich und zufrieden...", erzählen die Organisatoren. Was selbst klingt wie ein Märchen, war während des ersten Lockdowns der Corona-Pandemie Realität. Und das hat die Neheimer Jäger auf eine Idee gebracht, die nun im „Lockdown Light“ bereits umgesetzt wird: die "Jäger Märchenonkels". Ab sofort wird auf den Social Media Kanälen des Neheimer Jägervereins jede Woche ein neues Video veröffentlicht, in dem einer der Jäger-Märchenonkels eine Geschichte liest.

Jede Menge "Großväter-Erfahrung"



Die Onkels sind ehemalige Hauptleute, Adjutanten und Obristen des Vereins, die meisten selbst schon mit jahrelanger "Großväter-Erfahrung". Gelesen werden Märchen und klassische Geschichten, unter anderem von den Gebrüdern Grimm und Wilhelm Busch. Zuschauen dürfen alle Kinder, die Lust dazu haben – und die Eltern natürlich auch. Die Geschichten sollen ein wenig Abwechslung in die triste Zeit während des Winter-Lockdowns bringen, eine Alternative zum üblichen Fernsehprogramm bieten und auch den Eltern eine kleine Auszeit gönnen. Vielleicht kann die Aktion sogar die ein oder anderen Großeltern inspirieren, selber zu Märchenonkels und –tanten für ihre Enkel zu werden.Die Videos sind zu finden unter www.jaegerverein-neheim.de/youtube .