Neues Kinderprinzenpaar bei Blau-Weiß Neheim

Bevor beim Gesellschaftsabend das große Geheimnis um das neue Kinderprinzenpaar der Karnevalsgesellschaft „Blau-Weiß Neheim“ gelüftet wurde, machte es Präsidentin Gertrud Franke erst einmal richtig spannend und begrüßte die zahlreichen Gäste.

Von Peter Benedickt



Wieder bot der Fresekenhof einen passenden Rahmen für den alljährlichen Gesellschaftsabend. An diesem Termin werden nicht nur langjährige und verdiente Mitglieder geehrt und die jungen Majestäten vorgestellt, auch die Geselligkeit wird bei kühlen Getränken und Schnittchen gepflegt. Ein besonderes Willkommen galt Prinz „Dieter I.“ und seiner Prinzessin „Walli I.“, die ihrem Namen als die „Beständigen“ alle Ehre machten. Gertrud Franke musste schmunzeln, als sie erzählte, dass ihr Regentenpaar bereits in das vierte Jahr an der Spitze von „Blau-Weiß“ geht: „Viele Menschen haben mir gesagt, das kann doch niemand schaffen, fünf Jahre Prinz und Prinzessin.“ Nun wären die beiden nur noch diese und die nächste Session vom Abschied entfernt. „Und ich bin überzeugt, dass ihr am Ende sagen werdet, schade, dass es schon vorbei ist“, äußerte die Präsidentin als Vorahnung.

Einladung zum Battle Cup



Bevor es aber richtig ins Programm hinein ging, vermeldete sie noch einen stolzen Erfolg: „Der Freundschaftsklub Sonnendorf hat uns angerufen und zum Battle-Cup 2019 eingeladen.“ Ein Wettkampf im Eisstockschießen, etwas ganz Neues. „War interessant, und ganz erfreulich, wir haben gewonnen“, zeigte sich die Chefin von den Leistungen ihrer Mitglieder angetan. „Jetzt müssen wir uns etwas für den kommenden Winter einfallen lassen.“ Unter dem diesjährigen Motto „Der Möppel, unser Superheld, bringt Frohsinn in die ganze Welt“, folgte der Einstieg ins abendliche Programm. Wie immer wurde erst das alte Kinderkönigspaar verabschiedet. „Es war ein tolles Jahr mit euch, Lara und Elias, aber ihr geht uns ja nicht verloren, ihr bleibt uns als Adjutanten für das neue Paar erhalten“, war sich Gertrud Franke ganz sicher, dass der Karnevalsvirus bereits tief sitzt. Zur Erinnerung gab es noch ein Fotobuch mit vielen Aufnahmen von den Aktivitäten in den vergangenen zwölf Monaten.

Am liebsten Pommes



Als sich Damen- und Juniorengarde zum Spalier aufstellten, wurde es aufregend. Und dann kamen sie, die neuen Kinderregenten: Dana II. (Bamberg) und Raphael I. (Stör). Beide 13 Jahre alt, besuchen das St. Ursula Gymnasium, nennen als Lieblingsfach „Kunst“ und haben gern Pommes auf dem Teller. Da beide auch noch kurz hintereinander Geburtstag feiern, haben sie sich auf den Zusatznamen „Die kreativen Widderfreunde“ verständigt.

Jubilare geehrt



Im Anschluss wurden noch die Jubilare ausgezeichnet. Darunter mit Tanja Erle und Ralf Hoffmann (10 Jahre) zwei bekannte „Blau-Weiße“, die sich einen Namen beim Wagenbau gemacht haben. Monika und Willi Schulte (je 15 Jahre) wiederum sind für die Verpflegung verantwortlich. Heiko Brychs ist bereits seit 25 Jahren im Verein, Karin Steffen 30 Jahre. Willi Klepsch und Ehrensenator Alex Paust schauen auf 35 Jahre zurück, aber die „Krönung“ waren an diesem Tag 45 Jahre von Manuela Reinl. Danach gab es die berühmten Schnittchen und noch viel Zeit für interessante Gespräche.