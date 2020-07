Präsidentenwechsel beim Lions-Club Neheim-Hüsten

Zum ersten Mal nach vielen digitalen Sitzungen traf sich der Lions-Club Neheim-Hüsten Ende Juni wieder persönlich zu einer Sitzung. Anlass war unter anderem der jährlich stattfindende Ämterwechsel im Club.



Der scheidende Präsident Christoph Meinschäfer war etwas enttäuscht über den Verlauf des zweiten Halbjahres, in dem der Großteil der Veranstaltungen und als Höhepunkt auch eine gemeinsame Reise nach Caltagirone den Corona-Beschränkungen zum Opfer gefallen waren. Insgesamt zog er jedoch eine positive Bilanz seines Präsidentenjahres und dankte seinem Sekretär Stephan Häger für viel Unterstützung in diesem nicht einfachen Jahr. Unter dem Motto „Begegnungen auf Augenhöhe“ hatte Christoph Meinschäfer viele neue Akzente gesetzt und interessante Dialoge entfacht, so z.B. auch bei einem gemeinsamen Abend mit Vertretern der türkischen Gemeinde in Neheim-Hüsten.

Erlös aus Adventskalender-Aktion



Auch die traditionelle Übergabe der Einnahmen aus dem Lions-Adventskalender musste in diesem Jahr ausfallen. So wurden die Erlöse von insgesamt 24.000 Euro diesmal zu gleichen Teilen an die drei bedachten Organisationen überwiesen. In Telefonaten erläuterte Ulla Beckmann vom SkF Hochsauerland, dass die Spende für Einrichtungsgegenstände in den neu geschaffenen Wohngruppen in Arnsberg, sowie für das gerade in Bau befindliche neue Gebäude des Kinderheims Marienfrieden in Hüsten genutzt würden. Stephan Blefgen von der Arnsberg Tafel konnte berichten, dass die Spenden für die wieder neu eröffnete Ausgabestelle in der Clemens-August-Strasse in Arnsberg, sowie zur Vorbereitung des geplanten Umzugs der Tafelhauptstelle in die Gebäude am Hüstener Güterbahnhof gut gebraucht werden können. Für den Internationalen Arbeitskreis bedankte sich Gisela Schüttelhöfer für die nachhaltige Unterstützung des Lions-Clubs, die auch in diesem Jahr wieder die Sprachförderung in drei Kindergärten sichert, die keine Landesmittel für diesen Zweck beziehen: den Kindergarten Regenbogen in Hüsten, den Eulen-Kindergarten in Müschede und den Bonhoeffer-Kindergarten in Neheim.

Meinschäfer übergibt an Kossmann



Im Anschluss an die Berichte übergab Christoph Meinschäfer symbolisch die Gründungsurkunde des Lions-Clubs an den neuen Präsidenten Michael Kossmann. Der wiederum dankte dem scheidenden Vorstand noch einmal für die geleistete Arbeit und appellierte dann in einer engagierten Rede an alle Mitglieder, sich trotz der Corona-Krise weiter aktiv im Club zu beteiligen und das Beste aus der aktuell schwierigen Situation zu machen. Beispiele sind die digitalen Sitzungen oder auch am aktuellen Abend die Möglichkeit für ältere Mitglieder, sich live in die Ämterübergabe einzuloggen. „Bleibt flexibel und engagiert, dann wird sich alles positiv entwickeln!“ rief Michael Kossmann den Lions-Freunden abschließend zu. Als Sekretär übernimmt Christoph Schmitz das Amt von Stephan Häger.