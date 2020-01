Einen Abstecher in den Schokohimmel unternahm eine Gruppe des SGV Neheim bei einem Besuch von Peters Schokowelt in Lippstadt. Süßer Verführer war Hüttenwart Jürgen Tölle, der diesen Besichtigungstermin in der Schokoladenmanufaktur arrangiert hatte.

Vorausgegangen war ein kleiner Rundgang durch die Lippstädter Altstadt, durch die Parks und entlang der Lippe und der Kanäle. In dem mehrstöckigen Gebäude der Schokoladen-Erlebniswelt ging es durch alle Abteilungen, vom Museum über die Pralinenwerkstatt bis zum Schokobrunnen. Zu dem Genuss „mit allen Sinnen” gehörte natürlich auch das Geschmacksempfinden. Und so durften die Teilnehmer das ein oder andere Produkt probieren, zum Beispiel die mit Absinth gefüllte Praline oder die aus dem Brunnen strömende Zartbitterschokolade. Zum Abschluss gab es in der Kaffeebar Kaffee und Kuchen aus der hauseigenen Produktion.