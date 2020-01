Bis auf den letzten Platz gefüllt war das festlich geschmückte Wanderheim des SGV Neheim bei der vorweihnachtlichen Feier. Mitglieder und Freunde ließen sich Kaffee und Kuchen bei Kerzenschein und weihnachtlicher Musik schmecken. Fritz Klenter am Keyboard und Wolfgang Kylian an derGitarre, beide von der Arnsberger Oldie-Band, begleiteten das gemütliche Beisammensein im Advent mit weihnachtlichen Weisen und luden auch zum Mitsingen ein. Einige Frauen steuerten Gedichte und Geschichten zum Programm bei. Vorsitzender Helmutheinz Welke wies in seiner Ansprache auf einige Ereignisse des kommenden Jahres hin und wünschte allen Teilnehmern der Adventsfeier und ihren Angehörigen angenehme Festtage und ein gutes neues Jahr.