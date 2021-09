Genug zurückgesteckt

Die Pandemie verlangt ganz schön viel von Kindern und Jugendlichen ab. Das kann das Kinder- und Jugendzentrum KiJu natürlich auch nicht ändern, aber eines können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Für besonders tolle, erholsame und erlebnisreiche Ferienaktionen sorgen!

Mittwochs hat das KiJu für alle Kinder und Jugendlichen ab 6 Jahren normal geöffnet. Von 15 bis 19 Uhr kann gespielt, gezockt, gemalt oder einfach gequatscht werden. Hierfür ist auch keine Anmeldung notwendig, man kann kommen wie man Zeit und Lust hat. Anders sieht es an den restlichen Tagen aus. Für die Ferienaktionen ist eine Anmeldung notwendig.

Mit dabei sind der Allwetterzoo Münster, Kreativaktionen wie Leinwand bemalen und einen eigenen Stuhl gestalten mit der Holzwickeder Künstlerin Ilka Breker, und auch ein Besuch im Maximilianpark Hamm mit Spielplätzen, Schmetterlingshaus und Lego-Ausstellung. Außerdem steht ein Besuch in Dortmund auf dem Programm. Hier werden zwei unterschiedliche Escape-Spiele angeboten. Ein Outdoor-Spiel für die Jüngeren und eine kniffligere Room-Variante für die Älteren. Anschließend wird noch ein Abenteuerspielplatz zum auspowern besucht.

Absolutes Highlight ist jedoch eine Tagesfahrt an die Nordsee. „Ein Tag am Meer – 2.0“! Wie schon vor einigen Jahren, fährt das KiJu für einen Tag nach Horumersiel/Schillig. Hier kann man sich von Corona-Monaten erholen und frische Meeresluft schnuppern. Mit tollen Aktivitäten vor Ort soll ein unvergesslich schöner Tag verbracht werden.

Das Programm ist einsehbar auf der Homepage www.kiju-neheim.de/herbstferienprogramm , sowie den sozialen Netzwerken des KiJus. Wer einen Anmeldezettel bekommen möchte, kann dem Team eine kurze Messenger-Nachricht (0160 5963850) oder eine Mail (info@kiju-neheim.de) schicken. Die Anmeldung wird dann zum ausdrucken zugesendet. Die Anmeldungen können ab dem 27.09.2021 im KiJu abgegeben werden. Es gilt die Reihenfolge des Eingangs. Alle Aktionen sind förderfähig für das Bildungs und Teilhabepaket.