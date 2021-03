"Im derzeit geschlossenen Café Rex, neben der Neheimer Marienapotheke, entsteht derzeit ein qualifiziertes Corona-Schnelltestzentrum.", heißt ein in einer Ankündigung des Vereines Aktives Neheim. Ab Dienstag, 9. März, kann man sich hier Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr "von Profis 2 mal wöchentlich kostenlos testen lassen.", heißt es weiter.

Initiiert und getragen wird das weit und breit erste Schnelltestzentrum von der Marienapotheke, den Hausärzten am Dom, der Arbeitsgemeinschaft Intensiv Medizin (Dr. Wetschewald) sowie dem Rettungsdienst Hagelstein.

Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu testen und so mittelfristig weitere Öffnungen von Geschäften und Gastronomie zu ermöglichen. "Um auch möglichst viele auswärtige Besucher niederschwellig zu erreichen, werden wir kurzfristig Hinweisplakate verteilen, auf welchen auf die Initiative hingewiesen wird.", so die Organisatoren.

Anmelden mit und ohne QR Code

Auf dem Plakat wird es einen QR Code geben über den man sich kurzfristig zum Test anmelden kann. Beim Eintreffen im Testzentrum zum gebuchten Termin ist lediglich noch einen Einverständniserklärung zu unterschreiben, der anschließende Test dauert zwei Minuten und wird unmittelbar am Labortisch vor Ort ausgewertet.

Etwa 15 Minuten später kommt das Testergebnis per Mail auf das Handy des Getesteten. Mit einem negativen Test als Ausweis auf dem Handy kann man entsprechend der jeweils geltenden Corona-Schutzverordnung für 24 Stunden Geschäfte und hoffentlich bald auch wieder gastronomische Betriebe besuchen.

Wer den Umgang mit Handy und QR Code scheut, kann sich ab sofort auch kostenlos in der über der Marienapotheke liegenden Praxis der Hausärzte am Dom testen lassen.

"Stand 8.3.2021: Jeder hat das Recht sich 2 x wöchentlich kostenlos testen zu lassen.", heißt es weiter.

Weiterer Schritt Richtung Normalität

Die privat initiierte, kurzfristige Einrichtung des Testzentrums bringt dem Shoppingcenter unter freiem Himmel einen wichtigen weiteren Schritt in Richtung Normalität. "Wir bitten Sie herzlich , die Hinweisplakate mit dem QR Code prominent auszuhängen, sobald Ihnen diese angeboten werden.", appellieren die Organisatoren abschließend.