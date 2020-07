Am Mittwoch wurde die neue Marktpassage in Neheim eröffnet. Nach rund 18 Monaten Bauzeit, in denen das Objekt am Neheimer Marktplatz umfangreich kernsaniert und neu gestaltet wurde, präsentiert sich das Objekt in neuem Glanz.

Größter Mieter in der Marktpassage ist der Edeka-Markt im Erdgeschoss mit einer Verkaufsfläche von 2.130 Quadratmetern. Geschäftsführer Jörg Weber bietet mehr als 20.000 Artikel in seinem Markt an, der Fokus beim Lebensmittelsortiment liegt auf frischen Produkten.

Zweitgrößtes Geschäft in der neuen Marktpassage ist das Woolworth-Kaufhaus im Obergeschoss. Auf 1.200 Quadratmetern Verkaufsfläche werden hier rund 6.000 Artikel von Textilien bis zu Küchen- und Haushaltswaren geboten. Ergänzt wird das Angebot durch die Bäckerei Vielhaber, die beiden Textilhändler Jeans Fritz und Ernsting´s Family, die Pinguin-Apotheke, einen Toto-Lotto-Shop, ein Nagelstudio und einen Mobilfunkanbieter. Bis auf letzteren sind alle seit vielen Jahren am Standort verwurzelt. Voraussichtlich ab Dezember wird sich außerdem die Stadtbücherei Neheim in der Marktpassage ansiedeln. Sie soll sich auf einer nahezu doppelt so großen Fläche von 1.100 Quadratmetern völlig neu präsentieren und ein zusätzlicher Magnet für die Neheimer Innenstadt werden.

16 Millionen Euro investiert



Viele heimische Handwerker waren an der Sanierung und Umgestaltung beteiligt. Insgesamt 16 Millionen Euro hat die Eigentümerin, die Neheimer Immobiliengesellschaft ANH, in den Umbau investiert. Davon entfallen 14 Millionen auf Baukosten und zwei Millionen auf Nebenkosten wie beispielsweise behördliche Genehmigungen, Architekten und Fachplaner. Nach rund 18 Monaten Bauzeit wurde am Mittwoch die neue Marktpassage in Neheim eröffnet. Fotos: Diana Ranke Insgesamt 16 Millionen Euro hat die Neheimer Immobiliengesellschaft ANH in den Umbau der Marktpassage investiert.