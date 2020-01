Eine Zeugin beobachtete am frühen Freitagmorgen den Aufbruch eines Zigarettenautomaten auf der Lindenstraße. Sie rief die Polizei. Laut der Zeugin machten sich gegen 5 Uhr zwei Personen an dem Automaten zu schaffen.



Eine dritte Person wartete im Auto auf der Straße. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter. Zwei Männer liefen zu Fuß davon. Der dritte Täter flüchtete mit dem Auto. An den Inhalt des Automaten gelangten die Täter nicht.

Sofortige Fahndung



In der direkt eingeleiteten Fahndung hielt die Polizei einen 18-jährigen Mann aus Brühl in seinem Auto an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die beiden Mittäter konnten unerkannt flüchten. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige im Laufe des Freitags entlassen. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 -

90 200 entgegen.