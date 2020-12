Am Samstag, 19. Dezember, ereignete sich gegen 7.30 Uhrin einem Schmallenberger Sägewerk ein schwerer Arbeitsunfall. Eine 23-jährige

Mitarbeiterin geriet aus bislang unbekannter Ursache in eine Maschine und wurde

darin eingeklemmt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Kriminalpolizeiund die Arbeitsschutzstelle der Bezirksregierung Arnsberg haben die Ermittlungen

zur Ursachenfeststellung aufgenommen.