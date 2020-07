Eine 55-jährige Frau verstarb heute Morgen bei einemArbeitsunfall in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Südstraße in Voßwinkel.

Nachersten Erkenntnissen wurde die Frau gegen 9.40 Uhr unter einem Stahlträger

eingeklemmt. Hierbei erlitt die Rüthenerin tödliche Verletzungen. Die Kriminalpolizei sowie der Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.