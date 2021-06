An Bordsteinkante gestürzt: Motorradfahrer in Arnsberg schwer verletzt

Ein 72-jähriger Motorradfahrer stürzte am Donnerstag, 3. Juni, an einer Bordsteinkante auf der Straße "Zur Schefferei" in Arnsberg. Der Mann aus Hagen erlitt schwere Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer gegen 14.40 Uhr in einen starken Regenschauer geraten. Aufgrund dessen beabsichtigte der Mann sich unter den Bäumen des Park&Ride-Parkplatzes an der "Schefferei" unterzustellen. Beim Abbiegen auf den Parkplatz kam es zum Zusammenstoß mit der hohen Bordsteinkante. Der Mann stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Hagener in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt.