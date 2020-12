Am Freitag, 18. Dezember, kam es gegen 9.30 Uhr zu einemVerkehrsunfall auf der L 544 zwischen Hövel und Herdringen. Eine 21-jährige

Pkw-Fahrerin fuhr in Fahrtrichtung Herdringen, als sie in einer Senke kurz vor

dem Abzweig "Ainkhausen" aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern geriet

und von der Fahrbahn abkam. Ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb im

Straßengraben auf dem Dach liegen.



Die 21-Jährige war alleine im Auto undverletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Die Landstraße war für die

Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw gesperrt.