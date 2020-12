Am Freitag Nachmittag, 4. Dezember, wurde die Feuerwehr zu einem größerem Gefahrguteinsatz an die Bahnstrecke in Bruchhausen alarmiert. Gemeldet war ein beschädigter Druckgasbehälter, weswegen ein Großaufgebot der Feuerwehr zu der Einsatzstelle ausrückte.

Die Feuerwehr fand nach kurzer Erkundung eine abströmende Gasflasche. Die Gasflasche wurde verschlossen, so dass kein weiteres Gas mehr austreten konnte. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte sich in einem nahe gelegenen Fußgängertunnel eine geringe Menge des Gases gesammelt, der typische Gasgeruch (verursacht durch einen hinzugegebenen Geruchsstoff) war wahrzunehmen.Die Kräfte der Feuerwehr sperrten den Bereich ab und führten Messungen durch. Nachdem kein Gas mehr gemessen werden konnte und der Geruch durch die natürliche Lüftung verflogen war, wurde der Weg für die Fußgänger wieder frei gegeben. Die Gasflasche wurde anschließend an einen sicheren Ort gebracht.

Bahnverkehr nicht beeinträchtigt



Nachdem klar war, dass die Gefahr geringer als vermutet war, wurden einige auf der Anfahrt befindliche Einheiten wieder abbestellt. Da die Bahnstrecke derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt ist, wurde der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt.