Am Dienstag, 1. Juni, kam es in der Mittagszeit zu einem Brand in der Friedhofstraße in Bachum. Ein Anbau brannte in voller Ausdehnung, so dass die Rauchsäule schon aus der Ferne sichtbar war. Das ersteintreffende Fahrzeug des Standortes Bachum des Löschzuges Neheim erhöhte direkt das Alarmstichwort, so dass weitere Einheiten sich auf den Weg machten.



Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte das Feuer bereits auf das Wohnhaus übergegriffen, so dass ein Trupp unter schwerem Atemschutz das Gebäudeinnere nach Brandstellen untersuchte, eine starke Verrauchung war vorhanden. Auch das Dach wurde kontrolliert, indem einzelne Dachpfannen entfernt wurden. Während des Einsatzes meldete sich eine Person, welche kleine Mengen Rauch eingeatmet hatte, nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst wurde die Person wieder entlassen. Auch befanden sich keine Personen mehr in dem Gebäude. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet. Die Einheit des Standortes Bachum blieb zur Brandwache noch einige Zeit vor Ort.