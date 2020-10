Ein bislang unbekanntes Trio griffen in der Nacht zum Sonntag, 4. Oktober,

vier junge Männer an.

Gegen 3.40 Uhr standen die vier Männer auf einem Parkplatz am Schlachthofweg. Das unbekannte Trio kam auf die Männer fußläufig zu. Sie pöbelten direkt los, beleidigten die jungen Männer und drohten diesen Schläge an. Anschließend schlugen und traten die Täter auf die Männer ein.

Beschreibung der drei unbekannten Männer: Person 1 17 bis 25 Jahre, schwarze Haare, südländisches Aussehen, etwa 1,75 Meter groß, Bart, Brille, grüne Jacke, graue Jeans. Person 2: 17 bis 25 Jahre, kräftige Statur, vermutlich osteuropäischer Herkunft, etwa 190 cm groß, blonde Haare, tätowierter Pfeil am Daumen, goldene Uhr und Armband, goldene Halskette, blaue Weste. Person 3: 17 bis 25 Jahre alt, kräftige Statur, etwa 170 cm groß, schwarze Haare, leichter 3-Tage-Bart, graue Weste.

Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter Tel. 02932/90200 entgegen.