Im Zeitraum von Donnerstag, 28. Januar, 17.30 Uhr bis Freitag, 29. Januar, 18 Uhr, kam es in der Kurt-Schumacher-Straße in Hüsten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen gewaltsam in das Haus ein.

Sämtliche Räume wurden nach Wertsachen durchsucht. Zur Beute kann momentan noch nichts gesagt werden. Hinweise zu den Tätern, oder sonstige mögliche verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum, nimmt die Polizeiwache Arnsberg-Hüsten unter Tel. 02932/90203211 entgegen.