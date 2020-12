Erneuter Schlag gegen die Drogenszene: Wohnungen in Arnsberg und Schmallenberg durchsucht

Erneut gelang der KreispolizeibehördeHochsauerlandkreis ein Schlag gegen den Drogenhandel im Sauerland.

Betäubungsmittel im Verkaufswert von etwa 5.500 Euro, drei Pistolen, einen

Revolver und anderer Waffen stellte die Polizei bei insgesamt sechs

Wohnungsdurchsuchungen in Arnsberg und Schmallenberg sicher.



Intensive Ermittlungen führten die Polizei am Dienstag zu drei Wohnungen inHüsten sowie einer Wohnung in Oeventrop. In den Wohnungen der 19- bis

38-jährigen Männer fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, einen

CO2-Revolver, eine Machete, eine Axt, einen Baseballschläger sowie ein

Springmesser. Zudem stellten die Ermittler einen dreistelligen Bargeldbetrag,etwa 50 Gramm Marihuana, MDMA und Amphetamine sowie mehrere Tabletten, welche

unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, sicher. Die vier Männer wurden nach den

erfolgten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Gegenstände wurden

sichergestellt.

Männer vorläufig festgenommen



Ein weiteres Ermittlungsverfahren führte die Beamten am Mittwoch zu einemMehrfamilienhaus in Schmallenberg. Hier durchsuchten die Polizisten zwei

Wohnungen. Auch hier stießen die Beamten auf Waffen. Eine Schreckschusspistole

lag geladen auf dem Bett eines 22-jährigen Schmallenbergers. Zudem fanden die

Beamten ein Springmesser, ein Butterflymesser, einen Elektroschocker und in der

Wohnung eines 29-jährigen Schmallenbergers eine weitere Schreckschusspistole. Inbeiden Wohnungen stellten die Ermittler insgesamt über 450 Gramm Marihuana sowie

geringe Mengen Ecstasy und Amphetamine sicher. Die beiden Männer wurden

vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei teilte mit, dass sie auch weiterhin intensiv in der Drogenszene ermitteln und

konsequent mit weiteren Durchsuchungen den Drogenhandel im Sauerland bekämpfen wird.