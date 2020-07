Fußgängerin bei Unfall in Hüsten schwer verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr kam es auf dem Parkplatzeines Lebensmitteldicounters in Arnsberg an der Heinrich-Lübke-Straße zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Die 77-jährigeArnsbergerin war zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs. Der 40-jährige Fahrer eines

Zulieferbetriebes aus Herne beabsichtigte zur gleichen Zeit mit seinemLieferfahrzeug rückwärts auszuparken. Nach eigenen Angaben hatte er die

Fußgängerin dabei nicht bemerkt. Es kam zu einem Zusammenprall zwischen Pkw und

Fußgängerin, durch den die Frau zu Boden stürzte. Durch den Sturz zog sich die

Arnsbergerin Verletzungen am Kopf zu. Sie musste zur Behandlung in ein örtliches

Krankenhaus gebracht werden.