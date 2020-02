Am Montag wurde die Feuerwehr wegen einer „Tierrettung“ alarmiert. Im Bereich der Jägerbrücke und der Straße „An der Schlacht“ wurden zwei Hunde auf Inseln der Ruhr gemeldet.

Aufgrund des derzeitig hohen Wasserstandes und der großen Strömung der Ruhr wurden die Bereiche von der Uferseite auch mit Hilfe einer Wärmebildkamera überprüft. An der Einsatzstelle an der Jägerbrücke konnte ein Tier festgestellt werden, sodass die Feuerwehr mit einem Schlauchboot unter besonderen Sicherungsvorkehrungen auf die Insel fuhr. "Am Einsatzort konnte zum Glück kein Hund gefunden werden, lediglich ein Flussbewohner, welcher aus der Ferne einem Hund ähnelte, konnte auf der Insel gefunden werden", teilte die Feuerwehr mit.