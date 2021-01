Mann belästigt 14-Jährige im Zug nach Arnsberg: Polizei sucht Zeugen

Nach einer Belästigung im Zug von Oeventrop nach Arnsberg suchtdie Polizei nach zwei Männern. Diese zeigten Zivilcourage und halfen einem

14-jährigen Mädchen.

Nach Angaben des Mädchens stieg diese am Donnerstag, 28. Januar, um19.29 Uhr in den Zug von Oeventrop in Richtung Arnsberg. Im Zug setzte sich ein

unbekannter Mann zu ihr und sprach sie an. Hierbei berührte er ihr Bein und das

Gesicht. Zudem versuchte er sie zu küssen. Zwei junge Männer bemerkten die

Situation. Sie sprachen den Mann an. Dieser verschwand anschließend aus dem

Abteil. Am Arnsberger Bahnhof stiegen die hilfsbereiten Männer aus dem Zug.Anschließend setzte sich der Unbekannte wieder zu dem Mädchen. Als diese am

Bahnhof Neheim-Hüsten aussteigen wollte, versperrte der Mann den Weg. Die junge

Arnsbergerin stieß den Mann zur Seite und konnte anschließend den Zug verlassen.

Der Mann fuhr in Richtung Wickede weiter. Als das Mädchen Zuhause war,

informierte die Familie die Polizei.

Täterbeschreibung



Der unbekannte Mann wird wie folgtbeschrieben: Etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlanke Statur,

südländisches Aussehen, sprach Deutsch mit Akzent, karierte Hemdjacke in

Pastellfarben, blaue Hose, schwarze Nike-Schuhe Zur weiteren Sachverhaltsklärung

bittet die Polizei die beiden Männer, welche dem Mädchen halfen und in Arnsberg

ausstiegen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die

Polizei in Arnsberg unter Tel. 02932/90 200 entgegen.