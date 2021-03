In der Nacht zum Donnerstag schlugen Einbrecher gleich mehrfach in Voßwinkel zu. Insgesamt wurden der Polizei vier Fälle gemeldet. Auf der Voßwinkeler Straße versuchten die Täter die Eingangstür einer Autowerkstatt aufzubrechen. Anschließend hebelten sie das Fenster einer Außentoilette auf.

Hierdurch gelangten sie aber nicht in das Gebäude. Beute machten die Einbrecher nicht. An einem Friseursalon an der Haarhofstraße schafften es die Täter die Eingangstür aufzubrechen. Sie durchsuchten das Geschäft und entwendeten Bargeld und zwei Haarschneidemaschinen. Auch das Vereinsheim am Sportplatz suchten die Einbrecher auf. Hier hebelten sie ein Fenster auf entwendeten mindestens einen Lautsprecher. Ob die Täter auch weitere Beute mitgehen ließen, wird derzeit geprüft. Vermutlich dieselben Täter schlugen am Triftweg die hintere Scheibe eines Pkw ein. Sie durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten ein Mobiltelefon aus dem Handschuhfach. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer machte in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtung in Voßwinkel? Wer kann Angaben zu den Tätern geben? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932/90200 in Verbindung.