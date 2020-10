Polizei: Rüdiger Laufmöller ist neuer Bezirksdienstbeamter in Arnsberg

Seit dem 14. September ist nun auch wieder der Bereich in Alt-Arnsberg, Obereimer, Niedereimer, Schreppenberg, Gierskämpen und Wennigloh mit einem Bezirksbeamten besetzt. Als Nachfolger von Wolfgang Meyer konnte sich der 53-jährige Polizeihauptkommissar Rüdiger Laufmöller in einem Auswahlverfahren durchsetzen und übernimmt nun den Bezirk 3. Er wurde jetzt offiziell vom Leiter der Polizeiwache Arnsberg, Erster Polizeihauptkommissar Rudolf Figgen, begrüßt.



Der Sunderner begann im Oktober 1984 seine Ausbildung in der Polizeischule inSelm. Vom April 1987 bis März 1989 war er in der Bereitschaftspolizei in Wuppertal tätig, bevor er dann zum Polizeipräsidium nach Bonn wechselte und dort, in der damaligen Bundeshauptstadt, im Personen- und Objektschutz eingesetzt war. Von Oktober 1991 bis März 1996 versah er dann in der damaligen OKD Lüdenscheid, in den Polizeiwachen Werdohl und Plettenberg, seinen Dienst.

Seit 1996 im HSK tätig



Seit April 1996 ist er in der Kreispolizeibehörde HSK tätig. Nach 23 Jahren in der Polizeiwache Sundern ist er jetzt in den Bezirksdienst gewechselt. Bereits der Vater des gebürtigen Arnsbergers war schon als Polizeibeamter tätig. Das Polizistengen scheint tatsächlich vererbbar zu sein, denn sein Sohn leistet seinen Polizeidienst ebenfalls in Arnsberg.

Politisch aktiv in Sundern



Rüdiger Laufmöller hat zwei Kinder. Seine Hobbys sind reisen und kochen. Außerdem ist er in der Lokalpolitik seiner Heimatstadt Sundern aktiv. Hier ist er unter anderem Ortsvorsteher in Westenfeld und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Persönlich ist ihm die Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen ein wichtiges Anliegen.