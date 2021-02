Arnsberg. Am Sonntag gegen 12.10 Uhr befuhr ein 74-jähriger Motorradfahrer die B 229 von Breitenbruch in Richtung Arnsberg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann aus Essen in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.