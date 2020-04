Nach den riskanten Überholmanövern mehrerer Sportwagen am Samstag in Sundern sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine 56-jährige Autofahrerin befuhr am Samstag gegen 14.55 Uhr die L 685 aus Sundern in Richtung Arnsberg. Am Ortsausgang Sundern wurde sie von einem dunkelgrauen Sportwagen (möglicherweise Audi oder Porsche) überholt. Beim Überholen kam es beinahe zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Auf Höhe des Ochenkopfes wurde die Frau dann von einem weißen Audi Cabrio in einer Kurve erneut überholt. Kurz danach überholte sie ein blauer Sportwagen.

Bei dem Auto soll es sich um einen Zweisitzer mit Spoiler gehandelt haben. Auf dem Spoiler sei nach Aussage der Frau die britische Nationalflagge abgebildet gewesen. Alle Autos überholten sie mit hoher Geschwindigkeit.

Fahrradfahrer als wichtiger Zeuge gesucht

Die Polizei fragt jetzt: Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder den Autos machen? Außerdem wird der Fahrradfahrer gebeten, sich zur Sachverhaltsklärung mit der Polizei in Verbindung zu setzen.