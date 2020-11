Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. So auch in Arnsberg und Neheim. Der Polizei wurden hier am Mittwoch zwei Fälle gemeldet.

In einem Geschäft in der Neheimer Marktpassage schlugen die Diebe gegen 11.30Uhr zu. Eine 73-jährige Arnsbergerin hatte ihre Handtasche in einem Korb ihre Rollators abgelegt. Die Täter nutzten einen günstigen Augenblick und entwendeten unbemerkt die Tasche. Hinweise zu den Tätern konnte die Seniorin nicht geben. In der Handtasche befand sich die Geldbörse der Frau.

Geldbörse im Brückencenter gestohlen



Ebenfalls aus dem Korb eines Rollators stahlen unbekannte Diebe gegen 10.30 Uhr die Geldbörse einer 86-jährigen Frau. Tatort war ein Bekleidungsgeschäft im Arnsberger Brückencenter. Auch hier nutzten die Täter einen günstigen Moment. Erst an der Kasse bemerkte die Arnsbergerin den Diebstahl. Aufgefallen war der Seniorin eine etwa 25-jährige Frau. Sie hielt sich längere Zeit in der Nähe des Rollators auf. Die Frau war etwa 1,60 Meter groß und besaß eine kräftige Statur. Sie hatte lange schwarze Haare und trug eine schwarze Winterjacke.

Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.