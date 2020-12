Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag, 7. Dezember, zwischen 22 und 4.20 Uhr, einen Zigarettenautomaten an der Ahornstraße in Arnsberg auf.

Anschließend räumten sie den Automaten leer. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Arnsberg unter Tel. 02932/90200.