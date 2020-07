Am Mittwoch gegen 23.15 Uhr hielten sich auf dem Schulgelände der Moosfelder Grundschule mehrere Personen auf. Diese hörten laute Musik. Als die Polizei die Gruppe kontrollieren und zur Ruhe ermahnen wollte, flüchteten die Personen. Hierbei beleidigten sie die Polizisten. Bei der Flucht warf ein Täter eine Glasflasche in Richtung der Beamten.



Die Flasche zersprang vor den Füßen der Einsatzkräfte. Glücklicherweise wurde durch den Flaschenwurf niemand verletzt. Der Gruppe gelang anschließend die Flucht. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den flüchtigen Tätern machen? Wem ist die Gruppe am Mittwochabend auf dem Schulgelände aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932- 90 200 entgegen.