Arnsberg. Am Samstag, 27. Februar, 16.50 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Motorrad die L 839 zwischen Arnsberg und Hellefeld (Hellefelder Höhe). In einer 180-Grad-Kurve brach das Hinterrad des Krades aus und der Mann rutschte in die Leitplanke. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden.