Am Samstagabend, 29. Mai, gegen 21.30 Uhr kam es zu einem Brand einer Wanderhütte in einem Waldstück am Wicheler Weg in Hüsten. Die Waldhütte brannte hierbei vollständig aus. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald verhindert werden. Durch Zeugen wurden zwei Jugendliche gesehen, die sich zuvor dort aufgehalten hatten und anschließend geflüchtet waren.



Die beiden männlichen Personen werden wie folgt beschrieben: beide ca. 16 bis 17 Jahre alt, sehr schlank und blonde Haare. 1. Person: 170-180 cm, weißes Basecap der Marke Adidas, T-Shirt, weiße Schuhe und Bundeswehrrucksack, 2. Person: schwarzes Basecap. Wer kann Angaben zu den beiden Jugendlichen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932-90200 entgegen.