Ich suche auf diesem Weg Zeugen, die einen Verkehrsunfall am 14.05.2020 um 11.30 Uhr an der Kreuzung B229/Ruhrstrasse ( Tunnel Richtung Supermarkt Rewe ) beobachtet haben bzw. sich mit als Verkehrsteilnehmer auf der Kreuzung befunden haben.

Ein Fahrer mit PKW Skoda Oktavia Limousine, Farbe beige-gold-metallic fuhr dabei 2-3 Mal rückwärts gegen den hinter im stehenden PKW Volkswagen T5 ( Bulli ), Farbe grau metallic. Der Unfallverursacher fuhr trotz Licht- und Hupsignalen von der Kreuzung der B229 folgend Richtung Supermarkt Rewe davon. Einige Verkehrsteilnehmer versuchten den Fahrer durch Lichthupe zu stoppen, ein Verkehrsteilnehmer versuchte ihm den Weg zu verstellen.

Da ich nun als Geschädigter von der Versicherung des Unfallverursachers, der den Unfall abstreitet, keinen Ausgleich erhalte, bitte ich dringend darum, dass sich Zeugen bei mir melden.

Bitte unter dlehma@gmx.net oder per Anruf unter 0179-1591271. Vielen Dank im Voraus !