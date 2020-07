Ein Kind und zwei Frauen wurden am Freitagvormittag bei einemVerkehrsunfall am Arnsberger Altstadttunnel verletzt. Eine 36-jährige

Autofahrerin fuhr um 10.25 Uhr über die Jägerbrücke in Richtung Tunnel. Als sie nach links in die Jägerstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem

entgegen kommenden Auto einer 49-jährigen Arnsbergerin.



Bei dem Zusammenstoßerlitten die beiden Fahrerinnen schwere Verletzungen. Im Auto der 36-Jährigen

befand sich ein sechsjähriges Mädchen. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Der

Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzten Personen und brachte sie in ein

Krankenhaus. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Während der

Unfallaufnahme kam es im Innenstadtbereich zu längeren Staus.