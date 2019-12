Die 2. Kompanie der St. Stephanus-Schützenbruderschaft Niedereimer veranstaltet zum Jahresende Ihre traditionelle St. Stephanus-Wanderung. Zum 28. Mal sind Mitglieder und Freunde eingeladen an dieser beliebten Veranstaltung teilzunehmen.

Im Anschluss an die Wanderung haben die Teilnehmer Gelegenheit, sich zu stärken und das zurückliegende Jahr noch mal Revue passieren zu lassen.

Alle, die sich diese traditionelle Veranstaltung der 2. Kompanie nicht entgehen lassen wollen, treffen sich am Samstag, den 28.12.2019 um 14.00 Uhr an der Halle Friedrichshöhe.