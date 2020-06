Am Freitag, 19. Juni, 20 Uhr findet die öffentliche Führung "Erlebnisraum Ruhr - Spaziergang zwischen Meerjungfrau und Mühlenviertel" des Verkehrsvereins Arnsberg statt.

In der historischen Stadt Arnsberg beeindruckt neben vielen Sehenswürdigkeiten eine schöne Ruhrschleife viele Radreisende. Nicht zuletzt durch die Erschließung des RuhrtalRadweges, sondern vor allen Dingen auch durch die Renaturierung ist der Fluss wieder viel stärker in das Bewusstsein von Bürgern und Besuchern gerückt. Einen schönen Abendspaziergang mit Stadtführer Henning Fette, bei dem sich alles um das Wasser, nämlich um die Ruhr dreht, bietet der Verkehrsverein Arnsberg e.V. am 19. Juni um 20 Uhr an. Auf dem Spaziergang entlang der Ruhr erfahren die Gäste, dass die Rückführung der Ruhr in ihr natürliches Bett nicht nur schön, sondern auch sinnvoll ist. Unterwegs wird ein restaurierter Brunnen aus der Klosterzeit besichtigt und beschrieben, wie die Kraft des Wassers schon im Mittelalter genutzt wurde und wie zerstörerisch das Ausmaß der Katharinen-Flut war.

Anmeldung erforderlich



Treffpunkt ist am Neumarkt (Preis: Erwachsene 5 Euro / Kinder bis 14 Jahre 3 Euro). Eine Anmeldung ist dringend erforderlich. Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931 - 4055.