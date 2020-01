Arnsberger Band „HUB´S GOOD“ sucht Schlagzeuger, Trompeter und Tontechniker

Seit ca. einem Jahr treffen sich in Arnsberg regelmäßig ca. zehn Musikerinnen und Musiker, um ein neues Bandprojekt zu entwickeln.

Die Gruppe mit dem Namen „Hub´s Good“ sucht zur Vervollständigung noch eine/n Schlagzeuger/in, eine/e Trompeter/in sowie jemanden, der oder die die Band bei Gesamtproben und später auch Auftritten tontechnisch unterstützt und betreut.

Ausgangspunkt der Gruppe war die frühere Gruppe Amuretto Folkdrops, die sich der internationalen Folkmusik verschrieben hatte. Mit den Gründern, dem Gitarristen und Arrangeur Manfred Kerl und seiner Frau Dagmar Damkowski-Kerl an den Flöten spielten Helma Busemann am Akkordeon und Stefan Luetkens an der Geige.

Gemeinsam entschloss man sich, die Band um eine Bläser-Sektion mit Klarinette, Saxophon, Trompete und Posaune, sowie um ein Klavier und eine Rhythmusgruppe zu erweitern. Es sollte eine Band entstehen, die aus den Elementen „Holz und Blech“ gleichermaßen besteht. Die Abkürzung daraus ergibt den ersten Bestandteil des jetzigen Gruppennamen „Hub´s Good“.

Nach ausgiebiger Suche in heimischen Netzwerken aber auch mithilfe sozialer Medien im Internet fanden die 4 Amuretto Folkdrops bald Mitstreiter, und zwar die Arnsberger Dorothea Schäfer (Klavier) und Martin Burgard (Posaune), die beiden Unnaeraner Volker Scherding (Saxophon) und Dirk Döring (Percussion), aus Kamen Sandra Sütering (Klarinette) und aus Hamm Gerhard Peter (Kontrabass). Auf Trompete und Schlagzeug müssen die Musiker bis heute leider noch warten.

Das Repertoire der so immer noch nicht vollständigen Bigband wurde von Manfred Kerl für alle Instrumente arrangiert und ist am besten mit dem Begriff „Ethno-Woodwind & Brass“-Musik zu bezeichnen. Die Klangfarbe der neuen Band „Hub´s Good“ konnte während eines Konzerts im letzten Arnsberger Kunstsommer schon eindrucksvoll und mit großem Applaus vorgeführt werden. Heute bietet eine Homepage mit Bilder und Klangbeispiel unter der Adresse www.hubs-good.de nähere Informationen und Einblicke in das Wirken der Band.

Der Probenrhythmus der Band richtet sich natürlich nach den Möglichkeiten aller Mitglieder, in kleineren Besetzungen trifft man sich wöchentlich, Gesamtproben finden circa alle 4-6 Wochen am Wochenende in Arnsberg statt. In den Gesamtproben wird dann der Gesamtklang entwickelt, einerseits natürlich durch das Zusammenspiel aller Instrumente, andererseits aber auch durch die technische Klangregulierung mit Mikrophonen, die die unterschiedlichen Lautstärken der verschiedenen Instrumente ausgleichen müssen. Dafür wünscht sich die Gruppe eine engagierte und technisch kundige Person, der es nicht so sehr auf das Geldverdienen, sondern mehr um die musikalische Herausforderung und um die Mitgliedschaft in diesem Team ankommt.

Gleichermaßen fehlen noch die Instrumente Schlagzeug und Trompete. Die Band ist guter Hoffnung, dass sich durch diesen Aufruf interessierte Musiker/innen finden lassen, die das Team von „Hub´s Good“ dann endlich komplettieren mögen.

Interessenten mögen sich melden unter info@hubs-good.de oder unter der Telefonnummer 02937-5041032