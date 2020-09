Immer am letzten Sonntag im September lockt in Arnsberg der „Herbst“ die Besucher in die Stadt. Aber auch bei dieser Veranstaltung bestimmt Corona den Ablauf. Überall waren Masken zu sehen, nur kleine Grüppchen wanderten über das jeweilige Gelände.

Schon um 11 Uhr wurde angeregt auf dem Neumarkt über PS und Drehzahl beim Oldtimertreffen debattiert. Auf der Promenade ließen es sich die Gäste beim Streetfood Festival gut schmecken. Marc Fox vom Veranstalter „Event Werk“ war zufrieden mit dem bisherigen Besuch, denn die Gourmetwagen hatten schon seit Freitag geöffnet. „Der erste Tag war sehr gut, am Samstag eher überschaubar, der Regen war schädlich, heute ging es schon früh los“, freute er sich endlich mal wieder präsent sein zu können. Im Arnsberg ist die Truppe zum ersten Mal vertreten, weiß aber schon, dass sie im nächsten Jahr wiederkommt: „Hoffentlich gibt es dann eine vernünftige Saison.“ Die Aktion vor der Halle der Bürgerschützen war 2020 der zweite Auftritt, letztes Wochenende am Möhnesee fand die Generalprobe statt.

Ein kleiner Trödelmarkt und die beliebten portugiesischen Grill-Spezialitäten vom Centro Desportivo Portugues Arnsberg e.V. rundeten das Angebot ab.