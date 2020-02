Baltrum im Februar

Baltrum, das in Teilen zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer gehört, ist die kleinste der ostfriesischen Inseln. Mitten im Wattenmeer genießen Urlauber die frische Nordseeluft und entspannende Ruhe dieser autofreien Insel.

Baltrum liegt genau in der Mitte der Ostfriesischen Inseln und wurde 1966 als Nordseeheilbad anerkannt. Mit fünf Kilometern Länge und knapp eineinhalb Kilometern Breite ist das Dornröschen der Nordsee die kleinste der Inselgruppe. Einen ausgedehnten Spaziergang kann man also gut mit einer Inselumrundung verbinden. Am besten direkt am wunderschönen Strand, der sich gut vier Kilometer entlang der Nord- und Westseite der Insel ausbreitet. Bis zu 200, bei Ebbe gar 300 Meter breit ist der Badestrand auch ein Kinder-Paradies zum Spielen, Burgen bauen und Sonnenbaden. Urlauber entdecken hier die Langsamkeit und Gemütlichkeit der Insel.