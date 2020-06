Am Freitag, 26. Juni, um 20 Uhr erweckt der Verkehrsverein Arnsberg mit Stadtführerin Beatrix Marienfeld alte Zeiten wieder zum Leben. Als einfache Marktfrau verkleidet, führt die Stadtführerin ihre Gäste in vergangene Jahrhunderte.



Vorbild für das Thema „Butterbettchen – Tour“ ist die damals stadtbekannte Händlerin Elisabeth Agnes Becker, auch als Butterbettchen bekannt, die ihr Leben lang mehrmals wöchentliche zu Fuß von Hellefeld nach Arnsberg kam, um Eier, Butter und andere frische Waren vom Bauernhof auf dem Markt vor dem Glockenturm anzubieten. Neben ihren Tätigkeiten als Markthändlerin ist das Butterbettchen durch ihre selbstlosen Taten bis heute bekannt. Aus ihrer Perspektive wird das alltägliche Leben der Arnsberger Bürger erzählt.

Spaziergang durch die Jahrhunderte



An verschiedenen Stationen werden die Straßenverhältnisse, die Wohnsituation sowie die Einkaufsmöglichkeiten im mittelalterlichen Arnsberg über die Preußenzeit bis hin in das 20. Jahrhundert betrachtet. Natürlich wird auch das Markttreiben in den verschiedenen Epochen unter die Lupe genommen, denn der Markt war Dreh- und Angelpunkt einer jeden Stadt. Dort traf man sich nicht nur um seine Einkäufe zu erledigen, sondern auch um am gesellschaftlichen Leben Arnsbergs teilzunehmen. Interessierte erwartet ein lebhafter Spaziergang durch die Jahrhunderte, begleitet durch eine authentische Protagonistin, die mit Freude und Charme die Vergangenheit zum Leben erweckt.

Anmeldung + Infos



Treffpunkt für die Butterbettchen-Tour ist um 20 Uhr am Neumarkt / Ecke Steinweg (Preis: Erwachsene 10 Euro inkl. Bauernstulle). Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Eine Anmeldung ist dringend erforderlich. Weitere Infos gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931/ 4055.