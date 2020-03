Dem Sauerländer Wetter angepasst findet das Warm Up Konzert zum Sommerfestival mit 2 angesagten Bands am 21. März in der Schützenhalle Oeventrop statt.

Mit „Alex im Westerland“ stehen auch gleich wieder 4 alte Bekannte auf der Bühne. Die Frankfurter waren bereits im Sommer mit von der Partie und konnten durchweg überzeugen. „AiW“ präsentiert das Beste von den Ärzten UND den Toten Hosen – Live und originalgetreu!

Bereits um 20 Uhr stehen aber erst einmal die Kölner Jungs von „Schmeisig“ auf der Bühne. Oder besser gesagt sie sitzen! Denn Schmeisig gibt unnachahmliche unplugged Versionen großer Hits, aber auch Insider Schätzchen, zum Besten. Wer gerne mal die Songs von z.B. WIZO, Guns ´n Roses, Cypres Hill, Eminem, Metallica und Motörhead an einem Abend mit Peter Fox, Heinz Erhard, Elvis Presley und Milli Vanilli hören möchte, darf sich den Auftritt nicht entgehen lassen. Aber auch wer die Mischung eher schräg findet, wird sicherlich positiv überrascht werden!

Der Vorverkauf läuft bereits. Die Eintrittskarten gibt es für 12 Euro bei der Grüne Tankstelle in Oeventrop, Lotto Gruttmann im Brückencenter und bei Karl´s Hof in Niedereimer. Außerdem auch Online unter www.open-arnsberg.de

Einlass ist um 19.30 Uhr in dieSchützenhalle Oeventrop und um 20 Uhr geht es auch schon los. Tickets an der Abendkasse kosten 15 Euro.

Bis 21 Uhr erwartet die Gäste eine „Brewers Gold“ Happy Hour. Außerdem werden unter allen Gästen die bis 20.30 Uhr erscheinen 2 VIP Tickets für die Warsteiner Montgolfiade verlost!