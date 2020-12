Digitale Krippenandacht aus Niedereimer

Das Gemeindeteam St. Stephanus bietet an Heilig Abend die Möglichkeit, eine Krippenandacht über die Homepage zu erleben.

"Die Krippe – mitten unter uns: Dies wird dem Kirchenbesucher der St. Stephanus Kirche in Niedereimer jeden Tag im Jahr deutlich vor Augen geführt, denn der Altar in der Mitte des Raumes wird vom Christuskind in der Krippe geschmückt. So erinnert das Altarbild uns immer wieder daran, dass Gott Mensch geworden und mitten unter uns ist", erklärt das Team. Dieser Gedanke und das Nachsinnen darüber soll allen Interessierten ermöglicht werden. Daher wird eine Krippenandacht, durchgeführt von Pater Werner, aufgezeichnet, die auf der Homepage der Pfarrei https://pr-arnsberg.de unter dem Hinweis „Finden Sie uns auf Youtube“ an Heilig Abend frei geschaltet wird.