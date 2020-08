Da die Hüstener Kirmes in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfällt, können seit rund einer Woche Kirmes-Kisten bestellt werden. Sie werden in verschiedenen Größen angeboten und enthalten viele kirmes-typische Dinge, beispielsweise Snacks wie Popcorn, gebrannte Mandeln, Lebkuchen oder Zuckerwatte, Fahrchips für die Kirmes 2021, Spielwaren und Lose inkl. Kleingewinne.



In der Kirmes-Kiste XL finden sich zusätzlich noch der Kirmesschnaps „Kikeriki“ und VELTINS-Pilsener. So kann man sich Volksfest-Feeling nach Hause holen.Bisher zeigt sich die Kirmesgesellschaft zufrieden mit dem Verkauf. Zwar ist der Vorrat begrenzt, da auch die Zulieferer von Kirmesartikeln zum großen Teil in Kurzarbeit sind, teilte die Hüstener Kirmesgesellschaft mit. Durch die Pandemie ist die Nachfrage massiv eingebrochen. Aber es stehen noch genügend Kirmes-Kisten zur Verfügung.

Viel Zuspruch für Aktion



„Wir haben sehr viel Zuspruch für unsere Aktion bekommen“, erklärt Thomas Weber von der Hüstener Kirmesgesellschaft. „Per E-Mail und in den sozialen Medien gibt es viele, die uns dabei unterstützen, den krisen-gebeutelten Schausteller zu helfen. Wir selbst verdienen nichts an den Kirmes-Kisten, sondern finanzieren sie mit den Einnahmen aus dem letzten Jahr.“ Darüber hinaus helfen die Kirmeskisten nicht nur den Schaustellern, sondern bieten den Käufern "einen echten Mehrwert: Wir haben ausgerechnet, was die Waren auf dem Festplatz kosten würden. Unser Kirmeskiste „L“ hat einen Verkaufspreis von 50 Euro, enthält aber Waren im Wert von über 90 Euro", erläutert Thomas Weber weiter. Solange der Vorrat reicht, aber spätestens bis zum 6. September ist eine Bestellung möglich. Alle Infos dazu gibt es auf der Kirmes-Homepage unter www.kirmes-info.de.