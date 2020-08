Ihr seid klasse – Grundschule Dinschede begrüßt 60 Kinder zur Einschulung

60 Mädchen und Jungen wurden heute in der Grundschule Dinschede eingeschult. Nach einem stimmungsvollen Gottesdienst an der renaturierten Ruhr gingen die Kinder mit ihren Lehrerinnen, Frau Bauerdick, Frau Kersting und Frau Vielhaber-Hitzegrad, in die Villa Kunterbunt, um dort ihre erste Unterrichtsstunde zu erleben.

Danach wurden sie traditionell von ihren „großen“ Mitschülerinnen und Mitschülern unter tosendem Applaus auf dem Schulhof begrüßt.

Der traditionelle Luftballonstart fiel dann allerdings etwas spontaner als geplant aus. Ohne großartiges Startsignal stiegen die Ballone fast wie von alleine in den Himmel.

Wie in jedem Jahr hatten auch in diesem Jahr die Drittklässler ein Programm einstudiert – ein Hörprogramm. Von der Klasse 3b gab es das Gedicht „Klasse, dass du da bist“ zu hören. Die Klasse 3a hatte Rolf Zuckowskis Lied „Du gehörst zu uns“ mit kleinen Sprecheinlagen bestückt, die den Schulanfängern einen Vorgeschmack auf ihre Zeit an der Grundschule Dinschede gaben.

Die Eltern durften auf dem Schulhof auf ihre Kinder bei einer Tasse Kaffee warten und von ihren Plätzen aus das Programm verfolgen.

Das Kollegium der Grundschule bedankt sich ganz herzlich bei der Schützenbruderschaft Oeventrop für die freundliche Leihgabe der Bänke, bei VCSS für den guten Ton und bei allen Eltern für Ihre Disziplin und Mithilfe. Eine Einschulung unter besonderen Umständen und dennoch ein bisschen normal.